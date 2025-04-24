Трамп ответил на вопрос о выходе США из переговоров по Украине

Трамп: вопрос о выходе США из диалога по Украине будет актуален через две недели

Вопрос о выходе Соединенных Штатов Америки из диалога по урегулированию конфликта на Украине будет актуален через две недели. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Вы можете задать этот вопрос через две недели», — отметил он.

При этом Трамп выразил уверенность, что до выхода Вашингтона из переговоров по Украине не дойдет, поскольку будет заключена сделка.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры прошли на уровне экспертов.

15 апреля директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что условия мирного соглашения предусматривают безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию, отмену всех дискриминационных законов. Кроме того, власти Украины должны признать суверенитет России в нынешних границах, добавил он.

Ранее были названы условия мирной сделки, которые устроили бы Украину.