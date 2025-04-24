Украина поблагодарила члена СНГ за «поддержку территориальной целостности»

Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку Украины в вопросе территорий

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поблагодарил руководство страны за поддержку Киева в вопросе территорий. Благодарность он выразил в своей авторской колонке, пишет Caliber.

«Мы глубоко благодарны Азербайджану за последовательную поддержку нашего государства, за гуманитарные инициативы и за уважение к нормам и принципам международного права», — написал он.

Гусев добавил, что Баку показывает пример ответственного подхода к работе дипломатии для достижения мира.

Азербайджан, как и Россия, является членом Содружества Независимых Государств (СНГ). В апреле посольство Великобритании в Азербайджане приветствовало решение властей республики выделить Украине новый пакет гуманитарной помощи.

5 февраля Ильхам Алиев выделил министерству энергетики страны $1 млн, чтобы оно оказало гуманитарную помощь Украине. Ожидается, что эти деньги будут потрачены на закупку электрического оборудования и его дальнейшую передачу Киеву.

Ранее Азербайджан уничтожил 136 тонн мяса с Украины.