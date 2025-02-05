Азербайджан отправит гуманитарную помощь Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил министерству энергетики страны $1 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

В соответствии с документом, средства будут направлены на приобретение и отправку в Украину электрооборудования, произведенного в Азербайджане, в качестве гуманитарного груза.

В июле 2023 года Алиев также выделял минэнерго страны $7,6 млн в манатном эквиваленте для закупки и отправки электрооборудования на Украину. Гуманитарная помощь, приобретенная на выделенные средства, была отправлена пятью отдельными партиями.

В конце января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что власти Украины начали изучать возможность транзита газа в Европу из Азербайджана. Как отметил словацкий премьер, украинская сторона выразила готовность рассмотреть такую перспективу под «огромным давлением», оказываемым Братиславой на президента Владимира Зеленского.

Ранее стало известно о назревающем в США коррупционном скандале из-за выделенных Украине миллиардов.