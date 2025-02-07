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Британские дипломаты похвалили Баку за поддержку Киева

Посольство Британии приветствовало гуманитарную помощь Украине от Азербайджана
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Depositphotos

Посольство Великобритании в Азербайджане приветствовало решение властей республики выделить Украине новый пакет гуманитарной помощи. Дипломатическое представительство опубликовало пост с соответствующим содержанием в официальном аккаунте на платформе X.

«Мы приветствуем отправку Азербайджаном новой партии помощи на Украину в рамках гуманитарной поддержки», — говорится в заявлении.

При этом в посольстве добавили, что Лондон со своей стороны будет оказывать Киеву помощь ближайшие 100 лет. Речь идет о выполнении обязательств, которые королевство взяло на себя в рамках подписанного в январе соглашения о вековом партнерстве с Украиной.

5 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил министерству энергетики страны $1 млн, чтобы оно оказало гуманитарную помощь Украине. Ожидается, что эти деньги будут потрачены на закупку электрического оборудования и его дальнейшую передачу Киеву.

В прошлый раз республика направила гуманитарную помощь на Украину в июле 2023 года. Баку выделил $7,6 млн в манатном эквиваленте для закупки электрического оборудования и передал его Киеву пятью отдельными партиями.

Ранее на Украине начали изучать возможность транзита газа из Азербайджана в европейские страны.

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