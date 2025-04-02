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Азербайджан уничтожил 136 тонн мяса с Украины

В Азербайджане признали непригодными и уничтожили более 136 тонн мяса с Украины
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Shutterstock/nblx

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана признало непригодными к использованию 136 тонн мясной продукции, импортированной с Украины. Об этом сообщается в официальном отчете ведомства.

Согласно документу, из 170 тонн проверенной мясной продукции 136,22 тонны украинского происхождения не соответствовали установленным санитарным требованиям.

«Выявленные партии товаров подлежат уничтожению или утилизации в соответствии с законодательством Азербайджана», — указали в агентстве.

В августе Россия прекратила ввоз сырья из Европы для чизкейков, панакоты, маршмеллоу и других сладостей. Причиной приостановки ввоза технического и пищевого свиного желатина стала африканская чума свиней (АЧС). По данным
Всемирного общества защиты животных, в Евросоюзе (ЕС) зафиксировано 2956 вспышек опасного заболевания. За июль зарегистрировано 218 очагов на территории восьми стран ЕС.

Ранее стала известна доля продуктов с нарушениями в «Маяке» и «Светофоре».

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