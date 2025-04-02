Азербайджан уничтожил 136 тонн мяса с Украины

В Азербайджане признали непригодными и уничтожили более 136 тонн мяса с Украины

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана признало непригодными к использованию 136 тонн мясной продукции, импортированной с Украины. Об этом сообщается в официальном отчете ведомства.

Согласно документу, из 170 тонн проверенной мясной продукции 136,22 тонны украинского происхождения не соответствовали установленным санитарным требованиям.

«Выявленные партии товаров подлежат уничтожению или утилизации в соответствии с законодательством Азербайджана», — указали в агентстве.

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