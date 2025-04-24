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Нидерланды захотели «вооружиться до зубов»

Король Нидерландов Виллем-Александр: стране нужно вооружиться до зубов
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Нидерланды должны «вооружиться до зубов» в целях сохранения мира и безопасности. Об этом заявил король Нидерландов Виллем-Александр, передает газета Algemeen Dagblad.

«Мы, возможно, слишком уж считали само собой разумеющимся, что у нас всегда будут свобода и мир», — подчеркнул он, заметив, что это не так.

По словам монарха, «нам действительно нужно подготовиться и вооружиться до зубов» ради мира.

В начале апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европейские политики ошибаются, утверждая, что Россия является для Евросоюза (ЕС) главной угрозой. На самом деле угроза исходит от их внутренних проблем.

Лидеры ЕС заявляют, что Россия — это главная угроза в мире. Но при этом покупают российский газ на миллиарды и тратят на оборону 1% ВВП, тогда как США тратят 3–4%, указал Вэнс.

Ранее в ЕС захотели создать новый оборонный фонд.

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