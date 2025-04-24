News18: Индия может выйти из соглашения о прекращении огня с Пакистаном

Индия после атаки террористов в Джамму и Кашмире, возможно, выйдет из соглашения о прекращении огня с Пакистаном. Об этом заявил телеканал News18 со ссылкой на источники.

«Нью-Дели серьезно рассматривает этот вопрос, так как Пакистан не смог выполнить свои обязательства по линии контроля и международной границе», — сказали телеканалу высокопоставленные правительственные источники.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По информации СМИ, ответственность за теракт взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

На этом фоне Индия объявила о высылке из страны всех граждан Пакистана. Кроме того, будет закрыт контрольно-пропускной пункт Аттари между странами.

Ранее Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии.