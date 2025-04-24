Президент Польши заявил, что Украине придется пойти на уступки России

Президент Дуда: Украине придется пойти на уступки в переговорах с Россией

Украине придется пойти на уступки в рамках мирного процесса решения конфликта. Об этом в интервью Euronews заявил президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщает издание, прочный мир должен строиться на взаимных уступках. Признавая, что конфликт дорого обошелся обеим странам, он отметил, что Украине, вероятно, придется идти на компромиссы.

«Должен быть компромисс. Каждая из сторон должна будет уступить», — подчеркнул он.

23 апреля газета Financial Times сообщала, что европейские союзники Украины пытаются склонить Киев к территориальным уступкам.

По словам собеседника издания, Великобритания, ФРГ и Франция опасаются, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине. В связи с этим Лондон, Берлин и Париж пытаются найти с Киевом компромисс, убеждая украинское руководство в необходимости отказаться на заключительном этапе переговоров от ряда территорий.

Ранее Зеленскому предрекли ухудшение условий соглашения по Украине.