В Европе заявили о странной детали в переговорах по Украине

Профессор Дизен назвал абсурдом переговоры только между РФ и США по Украине

Переговоры с Россией по Украине должны вести не только США, но и украинские власти, а также европейские страны. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

«Это просто абсурд, что диалог ведут только Соединенные Штаты и Россия», — написал он.

Профессор считает, что лишь «интенсивная дипломатия» может положить конец украинскому конфликту. В связи с чем Дизен раскритиковал позицию Брюсселя и Киева, которые пытаются уклониться от прямого диалога с Москвой.

23 апреля американская газета Washington Post сообщила, что США «разгневаны» нежеланием Украины признавать потерю территорий страны.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Однако позиция президента Украины Владимира Зеленского, который отвергает ключевые предложения Вашингтона по урегулированию конфликта, является основным препятствием для этого. Трамп думал, что с Зеленским «будет проще» договориться.

Ранее глава офиса Зеленского раскрыл требования Украины для прекращения огня.