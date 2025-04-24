НАТО будет призывать США не принуждать Украину к сделке

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время предстоящего визита в США призовет Вашингтон не вынуждать Украину принимать условия сделки по урегулированию конфликта против ее воли. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Рютте будет просить администрацию Дональда Трампа не принуждать Украину принимать условия мирной сделки против ее воли», — говорится в материале.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не примет ни одну сделку, по которой Крым становится частью России. По словам политика, Украина юридически отказывается признавать «оккупацию Крыма», так как это противоречит конституции страны.

23 апреля Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал Зеленского за его непреклонную позицию по Крыму, назвав ее вредной для переговоров. Глава Белого дома отметил, что полуостров «был потерян много лет назад», еще при администрации президента США Барака Обамы. По мнению американского лидера, этот вопрос «даже не является предметом обсуждения».

Ранее депутат Рады рассказал об ультиматуме Трампа Украине по перемирию.