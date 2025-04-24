СМИ назвали причину спешки Трампа с урегулированием на Украине

CNN: Трамп хочет добиться мира на Украине в течение 100 дней его президентства

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до истечения 100 дней после его инаугурации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника.

Источник считает, что в рамках заключения любой сделки Крым будет признан территорией России, что «явно сложно» для президента Украины Владимира Зеленского.

30 апреля исполнится 100 дней со дня инаугурации Трампа.

До этого Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности признания Крыма территорией России.

Впервые о том, что администрация Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, в конце прошлой недели сообщило агентство Bloomberg.

Позже Зеленский заявил, что Киев не примет ни одну сделку, в которой полуостров становится частью России. По словам политика, Украина юридически отказывается признавать «оккупацию Крыма», так как это противоречит конституции страны.

Ранее депутат Рады рассказал об ультиматуме Трампа Украине по перемирию.