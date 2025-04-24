Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ назвали причину спешки Трампа с урегулированием на Украине

CNN: Трамп хочет добиться мира на Украине в течение 100 дней его президентства
close
Kevin Lamarque/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до истечения 100 дней после его инаугурации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника.

Источник считает, что в рамках заключения любой сделки Крым будет признан территорией России, что «явно сложно» для президента Украины Владимира Зеленского.

30 апреля исполнится 100 дней со дня инаугурации Трампа.

До этого Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности признания Крыма территорией России.

Впервые о том, что администрация Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, в конце прошлой недели сообщило агентство Bloomberg.

Позже Зеленский заявил, что Киев не примет ни одну сделку, в которой полуостров становится частью России. По словам политика, Украина юридически отказывается признавать «оккупацию Крыма», так как это противоречит конституции страны.

Ранее депутат Рады рассказал об ультиматуме Трампа Украине по перемирию.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами