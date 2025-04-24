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Зеленский уволил главу Херсонской военной администрации

Зеленский уволил главу Херсонской городской военной администрации Мрочко
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на документ.

Мрочко находился на этой должности с марта 2023 года, фактически выполняя функции мэра. При этом избранный мэр города Игорь Колыхаев с лета 2022 года, по версии его родных, находится в плену РФ, уточнило издание.

При этом подробностей, а также информации о причинах такого решения Зеленского, не сообщается.

15 апреля украинский президент уволил главу Сумской областной военной администрации генерал-лейтенанта Владимира Артюха. Причины отставки главы ОВА не были названы, но существуют версии о связи такого решения с ударом Вооруженных сил России по собранию украинских военных в областном центре Сум.

Газета The Washington Post сообщила, что во время ракетного удара по Сумам 13 апреля в городе действительно проходило мероприятие с военными. Боец ВСУ Александр рассказал, что присутствовал вместе с сослуживцами из 117-й бригады на церемонии награждения в подвале местного университета. По словам военнослужащего, для этого его специально вызвали в Сумы. До этого свое участие в этом мероприятии подтвердил глава Сумской военной администрации Артюх.

Ранее Захарова напомнила Зеленскому слова про лоха.

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