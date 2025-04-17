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Захарова напомнила Зеленскому слова про лоха

Захарова напомнила Зеленскому слова про лоха и ответственность за удар в Сумах
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Stephanie Lecocq/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не лох. О видео 2019 года с участием украинского лидера дипломат вспомнила во время брифинга.

«Я напомню Зеленскому, который решил на главу Сумской военной администрации переложить ответственность, его же слова. Как он сказал пару лет назад? Что он не лох, Зеленский? А раз так, то ответственность на нем», — заявила дипломат.

На видео, о котором идет речь, в 2019 году Зеленский прибыл в село Золотое. Там украинский лидер вступил в перепалку с одним из военных Вооруженных сил Украины. Тогда Зеленский заявил ему: «Послушай, я — президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери». При этом общение происходило на русском языке.

Напоминая об этом ролике, официальный представитель МИД РФ таким образом прокомментировала увольнение главы Сумской областной военной администрации генерал-лейтенанта Владимира Артюха.

Причины отставки чиновника при этом названы не были, однако есть версии, что это связано с ударом Вооруженных сил России по собранию украинских военных в областном центре.

Захарова накануне указала, что этим решением Зеленский просто переложил на экс-главу военной администрации ответственность за очередное военное преступление против своих граждан, использовав женщин и детей в качестве живого щита.

14 апреля пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении украинских военнослужащих в результате удара двумя ракетами «Искандер-М». Удар был нанесен по месту проведения совещания командования ОТГ «Северск» 13 апреля.

Ранее Захарова посоветовала обвинившим РФ в ударе по Сумам встать на колени и извиниться.

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