WP: в Сумах в момент удара по ВСУ действительно было мероприятие с военными

Газета The Washington Post сообщила, что во время ракетного удара по Сумам 13 апреля в городе действительно проходило мероприятие с военными. Боец ВСУ Александр рассказал, что присутствовал вместе с сослуживцами из 117-й бригады на церемонии награждения в подвале местного университета. По словам военнослужащего, для этого его специально вызвали в Сумы. Ранее свое участие в этом мероприятии подтвердил глава Сумской военной администрации Владимир Артюх. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский отправил его в отставку.

В Сумах во время ракетного удара 13 апреля действительно происходило мероприятие с участием украинских военных. Об этом газете The Washington Post (WP) рассказал военнослужащий Александр, который присутствовал на нем.

По словам Александра, в подвале здания местного университета проводилась церемония награждения, на которой присутствовали солдаты из 117-й бригады. Боец ВСУ заявил, что до этого находился на передовой и был раздражен, когда его вызвали в город на церемонию.

«Мне не нужны эти медали и эти бумаги», — отметил Александр.

Военнослужащий также назвал проведение мероприятия «ненужным и безответственным». Он подчеркнул, что город находится рядом с российской границей и не имеет достаточно надежной системы противовоздушной обороны.

Увольнение главы Сумской области

Минобороны РФ сообщило о нанесении ракетного удара по Сумам 14 апреля. В ведомстве рассказали, что целью было место совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск». В результате атаки ракетами «Искандер», по данным Минобороны, было ликвидировано 60 военных ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о 34 погибших и 117 пострадавших. Официально Киев не подтверждал, что в городе проводили какое-то мероприятие с военными. Однако депутат Верховной рады после удара обратилась к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и командующему теробороной Украины с просьбой не собирать военных на награждения в гражданских городах.

Мэр Конотопа Артем Семенихин также обвинил в произошедшем главу Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимира Артюха, назвав того «чучелом» и «падлой». Семенихин призвал его встать на колени перед жителями Сум и подать в отставку.

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Артюх впоследствии признал, что участвовал в мероприятии.

«Моей инициативы там не было. Я был приглашен», — заявил глава региона, не ответив на вопрос, кто именно пригласил его на церемонию.

На следующий день, 15 апреля, представитель кабмина Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что Зеленский отправил Артюха в отставку. Боец ВСУ Александр в разговоре с WP также заявил, что экс-глава Сумской ОВА «на 100% ответственен» за случившееся.

Ответственность на Зеленском

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что ответственность за произошедшее в Сумах несет президент Украины. Она отметила, что Зеленскому пришлось уволить Артюха под давлением фактов, чем украинский лидер фактически подтвердил выдвинутые против него обвинения.

«Я напомню Зеленскому, который решил на главу Сумской военной администрации переложить ответственность, его же, Зеленского, слова. Как он сказал пару лет назад? Что он «не лох»? А раз так, то ответственность на нем», — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее Мария Захарова также задалась вопросом, знает ли о том, что происходит на Украине «с этими отставками, с публикуемыми некрологами украинским военным, с использованием гражданского мирного населения в качестве живого щита военной сходки», генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Ведь он же на следующий день после удара, а цели были абсолютно легитимные, оказался «встревожен воскресным ракетным ударом России по Сумам». Он же еще и обвинил нашу страну в нападении на мирных жителей. А вот сейчас, когда вскрылись факты, <…> когда вскрылось, что все это — инсценировка, я имею в виду все эти рассказы киевского режима о том, что целенаправленно якобы Россия наносила удары по гражданской инфраструктуре, по детям, по женщинам. Может быть, все-таки кто-то найдет в себе в Секретариате ООН силы и способность высказаться на этот счет?» — поинтересовалась дипломат.

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Кроме этого, представитель МИД отметила, что у всех, кто ранее обвинял Россию в ударе, теперь «как-то резко закончились слова».

«Да, это правда. Киевский режим решил прикрыть своих упырей детьми. А теперь все их кураторы и спонсоры все это замалчивают», — уточнила Захарова.