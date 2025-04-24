ЮАР призвала все стороны конфликта на Украине к прекращению огня

ЮАР призывает все стороны конфликта на Украине к безоговорочному прекращению огня с тем, чтобы дать начало дальнейшим переговорам. Об этом заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в ЮАР, передает РИА Новости.

«Мы призываем все стороны, как Россию, так и Украину, к безоговорочному прекращению огня с тем, чтобы обсуждения и переговоры могли бы начаться», — сказал он.

Рамафоса подчеркнул, что ЮАР поддерживает все имеющие место усилия по достижению всеобъемлющего прекращения огня.

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа с американской стороной по переговорам о мире на Украине продолжается, несмотря на угрозу США выйти из переговорного процесса.

19 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров» по поводу прекращения конфликта на Украине. О том, что терпение США на исходе уже заявляли как госсекретарь Марко Рубио, так и американский лидер Дональд Трамп. По их словам, если прекращения огня не удастся добиться в ближайшее время, Вашингтон «будет двигаться дальше» и займется другими внешнеполитическими вопросами. Подробнее об угрозах США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД рассказали о желании Зеленского «торпедировать» мирный процесс.