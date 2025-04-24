В Кремле оценили угрозу США выйти из переговоров по Украине

Песков: Россия продолжает работу с США по переговорам о мире на Украине

Работа с американской стороной по переговорам о мире на Украине продолжается, несмотря на угрозу США выйти из переговорного процесса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Официальному представителю Кремля в ходе брифинга был задан вопрос о том, с кем будут вестись переговоры в случае, если Вашингтон примет решение выйти из переговорного процесса.

«Неправильно сейчас говорить «если», то что будет. Давайте исходить из того, что Россия продолжает работу с американской стороной», — ответил Песков.

Он отметил, что российская сторона нацелена на продолжение усилий по достижению мирного урегулирования украинского конфликта.

Песков добавил, что Россия при этом выступает за достижение мира с обеспечением интересов российской стороны. Это обязательное условие, резюмировал представитель Кремля.

19 апреля официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что власти Евросоюза должны понять, что Соединенные Штаты не будут вести бесконечные «переговоры ради переговоров» по поводу прекращения конфликта на Украине. О том, что терпение США на исходе уже заявляли как госсекретарь Марко Рубио, так и американский лидер Дональд Трамп. По их словам, если прекращения огня не удастся добиться в ближайшее время, Вашингтон «будет двигаться дальше» и займется другими внешнеполитическими вопросами. Подробнее об угрозах США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД рассказали о желании Зеленского «торпедировать» мирный процесс.