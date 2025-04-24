Стало известно, кто представит Белоруссию на церемонии прощания с папой Римским

Спикер нижней палаты парламента Белоруссии Игорь Сергеенко отправится в Ватикан для участия в церемонии прощания c папой Римским Франциском. Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.

Она также заявила, что в белорусскую делегацию войдут посол при Святом Престоле и временный поверенный в делах в Италии.

23 апреля сообщалось, что верующие начали приходить на прощание в собор Святого Петра, куда был перенесен гроб с телом папы Римского Франциска. На входе в главный собор католического мира спустя час после начала публичного прощания уже выстроилась огромная очередь.

Папы Римского не стало 21 апреля, ему было 88 лет. Вскоре в Ватикане начнутся выборы претендента на «незанятый трон». Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ватикане рассказали о последнем дне папы Римского.