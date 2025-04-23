США «разгневаны» нежеланием Украины признавать потерю территорий

Соединенные Штаты «разгневаны» нежеланием Украины признавать потерю территорий страны. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Европейские дипломаты отменили запланированные на среду переговоры на высоком уровне по вопросу прекращения войны России на Украине после того, как ведущие дипломаты США внезапно отменили свои планы на участие в них», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такое развитие событий произошло «на фоне гнева в Вашингтоне из-за нежелания Украины принять спорные предложения о передаче территории».

23 апреля сообщалось, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников. Ранее на встречу отказались ехать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф. Financial Times отмечала, что этот шаг стал «сокрушительным разочарованием» для тех, кто надеялся проведением встречи подтвердить место Европы за столом переговоров. Почему так произошло — в материале «Газеты. Ru».

Ранее Песков назвал вбросом идею заморозить конфликт на линии боевых действий.