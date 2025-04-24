Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии

Сын президента США Дональд Трамп — младший встретится с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, встреча пройдет в Будапеште. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии.

В ведомстве не стали раскрывать цель визита Трампа-младшего. В то же время агентство отмечает, что, как исполнительный вице-президент The Trump Organization, сын президента США работает над расширением сферы недвижимости, розничной торговли, коммерческой деятельности и гостиничного бизнеса.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт заключит с Вашингтоном «хорошую сделку», а Брюссель «получит по заслугам». Заключенный договор поможет сохранить экономические отношения между Венгрией и США.

Также Орбан заявлял, что таможенная война между США и Евросоюзом неизбежна, но Венгрию спасет союз с США.

Ранее Орбан «передал эстафету» США для встреч с Путиным и Зеленским.