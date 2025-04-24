Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии

Reuters: Трамп-младший встретится с главой МИД Венгрии Сийярто
close
Rebecca Blackwell/AP

Сын президента США Дональд Трамп — младший встретится с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, встреча пройдет в Будапеште. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии.

В ведомстве не стали раскрывать цель визита Трампа-младшего. В то же время агентство отмечает, что, как исполнительный вице-президент The Trump Organization, сын президента США работает над расширением сферы недвижимости, розничной торговли, коммерческой деятельности и гостиничного бизнеса.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт заключит с Вашингтоном «хорошую сделку», а Брюссель «получит по заслугам». Заключенный договор поможет сохранить экономические отношения между Венгрией и США.

Также Орбан заявлял, что таможенная война между США и Евросоюзом неизбежна, но Венгрию спасет союз с США.

Ранее Орбан «передал эстафету» США для встреч с Путиным и Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами