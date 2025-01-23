Орбан «передал эстафету» США для встреч с Путиным и Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не планирует проводить новых встреч с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, «эстафета» мирной инициативы по Украине передается США. Об этом заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«На данный момент не запланировано встреч ни с одним из них. Я бы сказал, что эстафету переняла гораздо более крупная и сильная страна, так что теперь у Америки есть хороший шанс на установление мира», — заявил он.

Гуйяш добавил, что, несмотря на это, на венгерскую сторону всегда можно рассчитывать, поскольку она окажет содействие, если в том будет необходимость. Глава администрации премьер-министра Венгрии также уточнил, что в настоящее время нет точной даты встречи Орбана и президента США Дональда Трампа.

В октябре прошлого года Орбан заявил, что группа «Друзья мира», созданная для урегулирования конфликта на Украине, была организована по инициативе Будапешта и стала результатом его «миссии мира». По словам главы венгерского правительства, в ходе своей «миссии мира» лично встретился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после чего составил стратегию на ближайшие полгода.

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