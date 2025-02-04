Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт заключит с Вашингтоном хорошую сделку

Орбан: Венгрия заключит с США хорошую сделку, а Брюссель получит по заслугам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал, что Будапешт заключит с Вашингтоном «хорошую сделку», а Брюссель «получит по заслугам».

По его словам, сделка поможет сохранить экономические отношения между Венгрией и США. Орбан уточнил, что в Венгрии всегда знали, что президент США Дональд Трамп вернется на пост, и поэтому готовились к этому.

«Мы постоянно ведем переговоры и заключим хорошую сделку с новой администрацией», — добавил премьер-министр Венгрии.

Он добавил, что Трамп будет отстаивать американские интересы «даже против Евроры».

До этого Орбан заявлял, что Трамп за две недели у власти уже перевернул весь мир, прекратив поддержку Украины в конфликте с Россией и еще рядом мер.

По его словам, все в Евросоюзе видят приближение «торнадо Трампа», но большинство еще думают, что смогут от него убежать.

Ранее КНР ответила на начало Трампом торговой войны.