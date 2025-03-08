Орбан заявил, что Венгрию спасет союз с США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что таможенная война между США и Евросоюзом начнется, но Венгрию спасет союз с США. Об этом он заявил на открытии экономического года в Венгерской торгово-промышленной палате, пишет РИА Новости.
«Будет создан пакет венгерско-американского экономического сотрудничества. Это хорошо для нас даже в том случае, если параллельно будет таможенная война», — сказал он.
Орбан добавил, что новая администрация США пытается привлечь мировой бизнес в свою экономику.
Кроме того, Орбан заявлял, что Будапешт заключит с Вашингтоном «хорошую сделку», а Брюссель «получит по заслугам». Заключенный договор поможет сохранить экономические отношения между Венгрией и США.
До этого Орбан заявлял, что президент США Дональд Трамп за две недели у власти уже перевернул весь мир, прекратив поддержку Украины в конфликте с Россией и еще рядом мер.
Ранее Орбан «передал эстафету» США для встреч с Путиным и Зеленским.