Орбан заявил, что Венгрию спасет союз с США

Орбан уверен, что союз Венгрии с США спасет страну от таможенной войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что таможенная война между США и Евросоюзом начнется, но Венгрию спасет союз с США. Об этом он заявил на открытии экономического года в Венгерской торгово-промышленной палате, пишет РИА Новости.

«Будет создан пакет венгерско-американского экономического сотрудничества. Это хорошо для нас даже в том случае, если параллельно будет таможенная война», — сказал он.

Орбан добавил, что новая администрация США пытается привлечь мировой бизнес в свою экономику.

Кроме того, Орбан заявлял, что Будапешт заключит с Вашингтоном «хорошую сделку», а Брюссель «получит по заслугам». Заключенный договор поможет сохранить экономические отношения между Венгрией и США.

До этого Орбан заявлял, что президент США Дональд Трамп за две недели у власти уже перевернул весь мир, прекратив поддержку Украины в конфликте с Россией и еще рядом мер.

Ранее Орбан «передал эстафету» США для встреч с Путиным и Зеленским.