Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан заявил, что Венгрию спасет союз с США

Орбан уверен, что союз Венгрии с США спасет страну от таможенной войны
close
Jacob King/Pool Photo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что таможенная война между США и Евросоюзом начнется, но Венгрию спасет союз с США. Об этом он заявил на открытии экономического года в Венгерской торгово-промышленной палате, пишет РИА Новости.

«Будет создан пакет венгерско-американского экономического сотрудничества. Это хорошо для нас даже в том случае, если параллельно будет таможенная война», — сказал он.

Орбан добавил, что новая администрация США пытается привлечь мировой бизнес в свою экономику.

Кроме того, Орбан заявлял, что Будапешт заключит с Вашингтоном «хорошую сделку», а Брюссель «получит по заслугам». Заключенный договор поможет сохранить экономические отношения между Венгрией и США.

До этого Орбан заявлял, что президент США Дональд Трамп за две недели у власти уже перевернул весь мир, прекратив поддержку Украины в конфликте с Россией и еще рядом мер.

Ранее Орбан «передал эстафету» США для встреч с Путиным и Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами