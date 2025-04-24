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Захарова высказалась о требованиях РФ для достижения мира на Украине

Захарова: Путин уже озвучил требования России для урегулирования конфликта
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, а также министр иностранных дел Сергей Лавров уже озвучивали требования Москвы, которые необходимо выполнить Украине для урегулирования конфликта. Так на вопрос о возможных уступках Кремля ответила в ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет «Лента.ру».

«Лавров буквально неделю назад подробно остановился на этой теме. Требования также были озвучены и президентом России. Все наши подходы изложены и регулярно подтверждаются», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что на данный момент важно сосредоточиться на реальности, поскольку описанные СМИ планы по территориальным уступкам, в частности, о признании Крыма российским, были отвергнуты президентом Украины Владимиром Зеленским.

12 апреля Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме, говоря о требованиях Москвы для достижения мира, заявил, что Россию волнуют не территории, а люди, которые на них проживают. Глава МИД отметил, что в годы СССР эти люди «из-за поворота в истории» стали частью Украины. В результате этнически русские были лишены базовых прав, в том числе им запретили говорить на русском языке и читать русских классиков.

Ранее Лавров рассказал о позиции Трампа по украинскому конфликту.

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Переговоры о мире на Украине
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