Лавров заявил, что при урегулировании на Украине Россию не волнуют территории

Лавров: Россия — не про территории, а про народ, который там живет

Глава МИД России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме заявил, что при урегулировании на Украине РФ волнуют не территории, а люди, которые там живут.

«Что касается территорий, я хочу отметить очень важный момент, что для нас это все не про территории. Для нас это все про народ, который живет на этих землях, чьи предки столетиями жили там и кто основал такие города, как Одесса <...>, кто строил заводы, дороги, порты», — сказал министр.

Он добавил, что в советское время эти люди «из-за поворота в истории» стали частью Украины. По мнению дипломата, этнически русские на территориях бывшей Украинской Советской Социалистической Республики были лишены базовых прав: русский язык был запрещен, а книги на нем были выброшены из библиотек.

На том же форуме глава МИД сказал, что президент США Дональд Трамп — это один из немногих лидеров стран Запада, понимающих, что разрешить конфликт Москвы и Киева можно только устранив его первопричины. По словам министра, американский лидер неоднократно заявлял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой. Это одна из первопричин, на которую российская сторона указывала неоднократно.

Ранее Лавров ответил на вопрос о контактах России с Украиной в Анталье.