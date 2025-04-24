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В Стамбуле пройдут консультации по Ближнему Востоку

ТАСС: в Стамбуле состоятся консультации РФ и Турции по Ближнему Востоку
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Kemal Aslan/Reuters

В Стамбуле 25 апреля пройдут консультации РФ и Турции по Ближнему Востоку. Об этом сообщили ТАСС в МИД Турции.

Турцию на консультациях будет представлять заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз, с российской стороны будет участвовать заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов», — сообщили в ведомстве.

Стороны планируют произвести «обмен идеями по региональным вопросам», в том числе по ситуации в Сирии и в Палестине. Подчеркивается, что Турция уделяет особое внимание консультациям с РФ по ситуации на Ближнем Востоке.

7 января глава МИД Турции Хикан Фидан заявил, что Анкара учитывает интересы России и Ирана в Сирии.

До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о планах преобразовать пять сирийских городов, среди которых крупнейшие — Алеппо и Дамаск, в провинции Турции. Эрдоган уточнил, что Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка будут объявлены турецкими провинциями, наряду с Антепом, Хатай и Урфой.

Ранее в Турции высказались о переговорах России и Украины по Черному морю.

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