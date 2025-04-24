В Италии не захотели исполнять ордер МУС на «арест» Путина

Министерство юстиции Италии отказалось исполнять ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина, который в 2023 году выдал Международный уголовный суд (МУС). Об этом пишет газета Corriere della Sera.

«Ведомство так и не приняло меры по выполнению постановления от 17 марта 2023 года», — говорится в статье.

По данным издания, распоряжение МУС «застряло где-то в кабинетах» итальянского министерства юстиции. В результате ордер на «арест» Путина превратился в обычный лист бумаги, не обладающий юридической силой.

24 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о решении МУС выдать ордер на «арест» Путина. Он заявил, что суд противоречит сам себе.

Как отметил Медведев, в Римском статуте прописано, что при подписании ордера МУС должен иметь возможность потребовать от государств-участников договора выдать лицо, которое необходимо арестовать. Однако это невозможно, если ордер выдан в отношении человека, пользующегося иммунитетом как должностное лицо в стране, не являющейся участницей статута.

Ранее в Словакии заявили, что МУС утратил уважение и теперь вызывает лишь смех.