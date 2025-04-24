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В Кремле прокомментировали предложение Медведева создать альтернативу Гаагскому суду

Песков: в Кремле не знакомы с инициативой Медведева по суду на базе БРИКС
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле не знакомы с инициативой зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведева по созданию альтернативы Гаагскому суду на базе БРИКС.

«Сейчас я не готов (комментировать инициативу Медведева. — «Газета.Ru»), честно говоря, пока не ознакомился с деталями этой инициативы. Безусловно, она проработана, и [мы] будем дальше вести диалог с нашими партнерами по странам БРИКС», — отметил Песков.

До этого Медведев в своей статье, опубликованной в 1-м номере за 2025 год журнала «Правоведение» СПбГУ, заявил, что Международный уголовный суд (МУС) противоречит сам себе, выдавая ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Медведев подчеркнул, что, согласно Римскому статуту, смысл выдачи ордера на арест заключается в том, что суд может потребовать у государств — участников статута выдать лицо, в отношении которого ордер выдан.

Ранее сообщалось, что главного прокурора МУС, по чьему запросу был выдан ордер на арест Путина, обвиняют в домогательствах.

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