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В Кремле отреагировали на заявление Трампа о том, что Украина потеряла Крым

Песков: заявление Трампа по Крыму корреспондирует с нашим пониманием
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина потеряла Крым уже много лет назад, полностью соответствуют позиции России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков а ходе брифинга с журналистами.

«Это полностью корреспондирует с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно», — сказал он.

Накануне Трамп резко раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского об отсутствии намерений у Киева признавать Крым российским. Американский лидер считает, что слова Зеленского «всерьез вредят» мирным переговорам.

22 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступил с инициативой признать Крым частью России.

WP также писала, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью РФ в рамках урегулирования. Кроме того, ожидается, что Вашингтон потребует от партнеров согласиться на остановку конфликта по линии фронта.

Ранее Песков оценил возможность повторного визита Уиткоффа в Россию.

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