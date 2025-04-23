Стало известно, кому из окружения Трампа принадлежит идея признать Крым российским

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступил с инициативой признать Крым частью России. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Согласно публикации, предложение Уиткоффа не включало требований к Украине изменить свою позицию по статусу полуострова. Источники издания подчеркнули, что это была «идея для обсуждения», а не официальная позиция Белого дома.

«Уиткофф рассматривал признание Крыма как способ снизить напряженность, но без давления на Киев», — пояснил один из собеседников газеты.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью РФ в рамках урегулирования. Кроме того, ожидается, что Вашингтон потребует от партнеров согласиться на остановку конфликта по линии фронта.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Вашингтон рассматривает вопрос признания Крыма российским как возможность улучшить собственное положение.

Ранее в Госдуме призвали Каллас изучить историю после ее слов о Крыме.