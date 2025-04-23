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Трамп раскритиковал заявление Зеленского о Крыме

Трамп раскритиковал заявления Зеленского о непризнании Киевом Крыма
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал заявление украинского лидера Владимира Зеленского об отсутствии намерений у Киева признавать утраченные территории. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Украинский президент Владимир Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal тем, что »Украина не признает на законном уровне оккупацию Крыма. Тут не о чем говорить». Это заявление всерьез вредит мирным переговорам с Россией», — подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга отказался комментировать отдельные пункты возможного мирного соглашения по Украине. В частности, он не стал отвечать на вопрос, будет ли закреплено в договоре в качестве условий РФ признание Крыма российским.

Ранее Каллас обвинили в «политической слепоте» из-за слов о Крыме.

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