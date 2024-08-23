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В Германии возбудили дело против помилованного Белоруссией Кригера

Die Welt: в ФРГ возбудили дело против помилованного в Белоруссии Кригера

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Reuters

Генеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении помилованного президентом Белоруссии Александром Лукашенко немца Рико Кригера, вернувшегося домой в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и Западом. Об этом пишет газета Die Welt.

Отмечается, что его подозревают в «осуществлении взрыва с использованием взрывчатых веществ». В этом его обвиняли в Белоруссии. По данным газеты, КГБ Белоруссии в ноябре 2023 года обратился к властям Германии с просьбой о правовой помощи.

Также Генпрокуратура ФРГ подозревает немца в том, что он планировал вступить в ряды добровольческих формирований, воюющих на стороне Украины, кроме того, отмечается, что он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и выполнял поставленные ему задания.

30 июля стало известно, что Лукашенко подписал документ о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, осужденного в республике за терроризм и приговоренного к высшей мере наказания. 30-летний Кригер был признан белорусским судом виновным по шести статьям уголовного кодекса, он обращался к белорусскому президенту с просьбой о помиловании.

Ранее Кригер заявил, что Германия его бросила.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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