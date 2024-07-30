Лукашенко помиловал осужденного за терроризм гражданина ФРГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, осужденного в республике за терроризм и приговоренного к высшей мере наказания. Об этом сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Кригер обратился к президенту Лукашенко с прошением о помиловании.

Отмечается, что 30-летний Кригер был признан белорусским судом виновным по шести статьям уголовного кодекса. По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского — группы белорусских наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины, однако в самом полку это отрицают. По данным правозащитников, в постановлении суда речь также идет о «совершении взрыва», однако неизвестно, какого именно.

Ранее Кригер заявил, что Германия его бросила.