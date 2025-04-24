Зеленский прилетел с женой в Африку

Зеленский прилетел с супругой в ЮАР для встречи с президентом Рамафосой

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что прилетел со своей женой Еленой Зеленской в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) для встречи с президентом Сирилом Рамафосой.

«Готовимся к важным встречам в ЮАР с президентом и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки», — написал он.

Политик отметил, что украинская сторона работает над вовлечением стран G20 в дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Он также выразил уверенность, что стороны смогут укрепить культурные и образовательные связи.

Накануне президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что Россия готова к «сделке» по Украине.

Кроме того, Трамп назвал Зеленского «человеком без карт для игры», а ситуацию на Украине — «плачевной». Он подчеркнул, что политик потеряет страну, если продолжит военный конфликт и не пойдет на уступки. Республиканец также задался вопросом, почему ВСУ не сражались за Крым весной 2014 года, если Киеву «так нужен российский полуостров». Он подчеркнул, что «никто не просит украинского президента признать Крым территорией России».

Ранее в Кремле рассказали о будущей встрече Путина и Трампа.