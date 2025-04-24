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Трамп: Россия готова к «сделке» по Украине, осталось договориться с Зеленским

Трамп сообщил, что для сделки по Украине осталось договориться с Зеленским
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что Россия готова к «сделке» по Украине, передает NBC News.

«Я считаю, что Россия готова... Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — сказал американский лидер.

Он заметил, что думал, что договориться с украинским коллегой будет проще.

Накануне Трамп назвал Зеленского «человеком без карт для игры», а ситуацию на Украине — «плачевной». Он подчеркнул, что политик потеряет страну, если продолжит военный конфликт и не пойдет на уступки. Республиканец также задался вопросом, почему ВСУ не сражались за Крым весной 2014 года, если Киеву «так нужен российский полуостров». Он также сообщил, что «никто не просит украинского президента признать Крым территорией России».

Ранее в Кремле рассказали о будущей встрече Путина и Трампа.

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