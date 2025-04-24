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В МИД РФ указали на недоговороспособность Зеленского

МИД РФ: с Зеленским невозможно договориться из-за его слов о российском Крыме
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга сказала, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским вновь показало недоговороспособность Киева.

«Шизофренический подход киевского режима вновь показал абсолютную недоговороспособность, безответственность, стремление продолжать эту бойню до последнего украинца», — поделилась Захарова.

До этого газета Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных европейских чиновников писала, что Европа донесла до администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет признать Крым российским.

Как пишет издание, в Европе отказались поддерживать любые шаги США по признанию Крыма российским или давлению на Киев в этом вопросе. Крупнейшие европейские столицы твердо придерживаются позиции, что не будут принимать никаких решений, нарушающих суверенитет Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский категорически отказался признавать Крым российским. Он заявил, что Киев не примет ни одну сделку, касающуюся этого вопроса, и подчеркнул, что Украина юридически никогда не признает «оккупацию Крыма». По словам Зеленского, это противоречит конституции страны.

Ранее Вэнс пригрозил России и Украине отказом США от переговоров.

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Переговоры о мире на Украине
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