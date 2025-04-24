В МИД РФ обвинили Украину в срыве пасхального перемирия

Власти Украины сорвали пасхальное перемирие, используя американское оружие. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«ВСУ тот мораторий 30-дневный нарушили 136 раз. Киевский режим сорвал тот мораторий. Также он сорвал и объявленное президентом России Владимиром Путиным 30-часовое пасхальное перемирие», — сказала она.

Захарова привела данным Минобороны РФ, согласно которым за 30 часов было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ. Она добавила, что ВСУ с помощью американской системы HIMARS обстреляли Курскую область.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Российский лидер принял это решение из «гуманитарных соображений». Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. При этом и украинские, и российские военкоры отмечали, что на многих участках фронта действительно наступил перерыв в боях и обстрелах.

Ранее Шойгу заявил, что Украина ни одного часа не соблюдала пасхальное перемирие.