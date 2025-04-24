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Шойгу: Украина ни одного часа не соблюдала пасхальное перемирие

Шойгу заявил, что Украина не выполняла пасхальное перемирие ни одного часа
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Минобороны РФ

Украина «ни одного часа» не соблюдала объявленное РФ пасхальное перемирие, сообщил в интервью ТАСС секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

«Объявленное Россией на 30 часов пасхальное перемирие практически не выполнялось украинской стороной...: 4 900 нарушений, в том числе 1 400 артобстрелов, 90 попыток ударов БПЛА, 6 атак», — сказал Шойгу.

Он отметил, что, несмотря на это, было зафиксировано общее снижение боевой активности Украины.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, начало действовать с 18:00 субботы, 19 апреля. Политик призвал военнослужащих быть «крайне внимательными и собранными» и готовыми к ответу «в полном объеме», если Киев решит не соблюдать мораторий на удары. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей», но позже все-таки дал согласие на прекращение огня.

Ранее Трамп заявил, что Россия готова к «сделке» по Украине, осталось договориться с Зеленским.

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