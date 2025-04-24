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В Госдуме РФ обвинили Зеленского в срыве переговорного процесса

Слуцкий заявил, что Зеленский вновь пытается сорвать переговоры по Украине
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Kevin Mohatt/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает попытки сорвать переговорный процесс и выдвигает «территориальные условия», имеющие мало общего с реальным положением дел на фронте. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

«Зеленский <...> торгуется за власть и выдвигает свои «территориальные условия», далекие от реалий», — отметил депутат.

По его словам, из-за этого украинский лидер начал терять «благодарных зрителей» в США. В том числе об этом свидетельствует заявление президента страны Дональда Трампа, который предупредил Владимира Зеленского о риске потерять всю Украину в течение следующих трех лет.

«В этой фразе явный намек на возможный отказ от американской помощи», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что хозяин Белого дома приблизился к тому, чтобы начать правильно оценивать действия нынешних украинских властей и их роль в эскалации кризиса.

23 апреля государственный секретарь США Марко Рубио собирался провести встречу с представителями министерств иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины. Переговоры должны были состояться в Лондоне, но в последний момент мероприятие отложили. В результате встреча прошла на уровне экспертов. Как писали мировые СМИ, причиной послужило высказывание Зеленского о невозможности признания российской юрисдикции над Крымским полуостровом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже американский лидер раскритиковал Зеленского за подрыв попыток мирного урегулирования украинского конфликта. Трамп выразил уверенность, что в случае продолжения боевых действий Киев потеряет контроль над всей страной уже через три года.

Ранее в Белом доме заявили о движении украинского лидера в «неверном направлении».

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Переговоры о мире на Украине
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