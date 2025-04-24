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Шойгу прокомментировал шаги США к разрядке в отношениях с Россией

Шойгу: первые шаги Вашингтона на пути к разрядке заслуживают внимания
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Алексей Майшев/РИА Новости

Первые шаги, предпринятые Соединенными Штатами на пути к разрядке в отношениях с Россией, заслуживают внимания. Об этом ТАСС рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что в 2024 году в Европе на постоянной основе была развернута дополнительная группировка к уже расквартированному американскому контингенту. В результате этого численность войск США во время маневров НАТО составила почти 100 тысяч солдат. Часть из них осталась в Европе на ротационной основе после окончания учений, добавил Шойгу.

По его словам, вывод 20 тысяч военнослужащих США приблизит их численность к показателям 2020–2022 годов, но подобная инициатива заслуживает внимания.

В начале марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что США выведут до 20 тысяч военных из Европы.

25 февраля министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Евросоюз не сможет заменить оборонный потенциал Соединенных Штатов Америки. Глава ведомства признала, что Европе «некем заменить американцев, это никому не нужно».

Ранее страны НАТО попросили США предупредить их в случае вывода войск из Европы.

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