Страны НАТО попросили США предупредить их в случае вывода войск из Европы

Европейские страны НАТО попросили США предупредить их в случае резкого сокращения американского военного присутствия в Европе, чтобы не «дестабилизировать оборону альянса». Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники в европейских столицах.

По их данным, страны Европейского союза ожидают, что Соединенные Штаты выведут не менее 10 из 80 тыс. военнослужащих, находящихся в данный момент в Европе, в том числе на восточном фланге НАТО.

При этом агентство утверждает, что численность американских сил в Европе все время меняется. Так, до 2022 года там находились порядка 65 тыс. американских военных, после начала конфликта на Украине их численность возросла сначала до 85 тыс., а затем достигла на короткое время 100 тыс.

В связи с этим Bloomberg допускает, что глава Белого дома может вывести из Европы более 20 тыс. военных, которые были переброшены туда по решению администрации Джо Байдена после начала военного конфликта на Украине.

Агентство также приводит утверждения европейских чиновников, что «хаос, который создала администрация Трампа, нарушил некоторые каналы связи» между администрацией США и союзниками НАТО, которые обычно используются для политической координации военных вопросов.

До этого главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи выступил против вывода американских войск с континента.

Ранее госсекретарь США дал совет союзникам по НАТО.