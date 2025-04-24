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Посол привел пример сотрудничества России и США

Посол Дарчиев: пример сотрудничества США и РФ нужно искать в борьбе с фашизмом
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Пример сотрудничества США и России следует искать в совместной борьбе стран с фашизмом в годы Второй мировой войны, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в посольстве РФ в Вашингтоне прошел показ документального фильма «Неизвестная война», производства России и США.

Дипломат подчеркнул, что фильм документально зафиксировал союзничество двух государств в борьбе с общим врагом. Это дает пример для вывода российско-американских отношений из кризиса, в котором они долгое время пребывают, считает Дарчиев.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты упразднили межведомственную группу, которая занималась сбором информации о преступлениях России в конфликте на Украине.

4 апреля экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что для президента Штатов Дональда Трампа отношения с Россией являются более приоритетными, чем с Украиной. Дипломат допустил, что американские союзники могут перестать покупать оружие у Вашингтона в связи с налаживанием им отношений с Москвой.

Ранее в США раскрыли, что Вашингтон может предложить России за сотрудничество по Украине.

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