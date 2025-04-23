СМИ: в США упразднили группу по расследованию преступлений России на Украине

WP: США упразднили группу по сбору данных о якобы преступлениях РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки упразднили межведомственную группу, которая занималась сбором информации о якобы преступлениях России в конфликте на Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«В ходе ранее не сообщавшегося шага была упразднена должность координатора, которая была предусмотрена законом и которая подразумевала сбор разведданных по всем госагентствам [США] о зверствах России, совершенных на Украине», — говорится в материале.

Издание отметило, что должность была учреждена конгрессом США. Тогда законопроект поддержали как демократы, так и республиканцы.

4 апреля экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что для президента Штатов Дональда Трампа отношения с Россией являются более приоритетными, чем с Украиной. Дипломат допустил, что американские союзники могут перестать покупать оружие у Вашингтона в связи с налаживанием им отношений с Москвой.

Ранее в США раскрыли, что Вашингтон может предложить России за сотрудничество по Украине.