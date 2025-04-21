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В США раскрыли, что Вашингтон может предложить России за сотрудничество по Украине

RS: США могут предложить России снятие санкций за сотрудничество по Украине
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Depositphotos

США могут предложить России снятие санкций и инвестиции в российские проекты в арктическом регионе за сотрудничество по Украине. Об этом пишет издание аналитического центра «Институт ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне» Responsible Statecraft.

«США могли бы предложить снять санкции с проектов в Арктике или пообещать западные инвестиции, если Россия будет сотрудничать по Украине», — отмечается в материале.

По словам автора, США заинтересованы во взаимодействии с Россией в Арктике, поскольку только у РФ самый крупный ледокольный флот в мире, тогда как у западных стран нет атомных ледоколов.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать процесс.

Администрация Трампа допускает смягчение санкционного режима в отношении России как один из рычагов в переговорах по Украине. Об этом сообщает Bloomberg. В то же время, указывает агентство, снятие ключевых ограничений невозможно без одобрения конгресса США и союзников в Европе. В Москве заявляют, что Россия не добивается отмены санкций и не зависит от решений Запада.

Ранее Трамп прокомментировал ход переговоров с Россией по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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