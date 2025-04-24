Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским

Трамп не стал отвечать на вопрос о признании Крыма территорией России
close
Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности признания Крыма территорией России. Об этом сообщает ТАСС.

«Все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась. Мне все равно, будут ли они (президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») оба довольны, они оба подпишут соглашение», — сказал хозяин Белого дома журналистам, которые спросили его, является ли частью сделки признание Крыма территорией РФ.

Он отметил, что у него нет фаворитов. Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что хочет, чтобы сделка по урегулированию на Украине была заключена.

«Я хочу спасти жизни», — добавил он.

Впервые о том, что администрация Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, в конце прошлой недели сообщило агентство Bloomberg.

Позже Зеленский заявил, что Киев не примет ни одну сделку, в которой полуостров становится частью России. По словам политика, Украина юридически отказывается признавать «оккупацию Крыма», так как это противоречит конституции страны.

Ранее в Крыму рассказали, как США будут признавать новые российские регионы.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами