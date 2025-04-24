Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским

Трамп не стал отвечать на вопрос о признании Крыма территорией России

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности признания Крыма территорией России. Об этом сообщает ТАСС.

«Все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась. Мне все равно, будут ли они (президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский. — «Газета.Ru») оба довольны, они оба подпишут соглашение», — сказал хозяин Белого дома журналистам, которые спросили его, является ли частью сделки признание Крыма территорией РФ.

Он отметил, что у него нет фаворитов. Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что хочет, чтобы сделка по урегулированию на Украине была заключена.

«Я хочу спасти жизни», — добавил он.

Впервые о том, что администрация Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, в конце прошлой недели сообщило агентство Bloomberg.

Позже Зеленский заявил, что Киев не примет ни одну сделку, в которой полуостров становится частью России. По словам политика, Украина юридически отказывается признавать «оккупацию Крыма», так как это противоречит конституции страны.

Ранее в Крыму рассказали, как США будут признавать новые российские регионы.