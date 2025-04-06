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В Белом доме рассказали, почему не ввели пошлины на российские товары

Белый дом: США не ввели пошлины на товары из РФ из-за переговоров по Украине
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Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

США не ввели пошлины на товары из РФ из-за продолжающихся переговоров. Об этом рассказал глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью телеканалу ABC.

«Ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент [США Дональд Трамп] принял решение не смешивать эти два вопроса», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что США относятся к России так же, как к любой другой стране. При этом украинские товары стали облагаться пошлиной в размере 10%.

До этого депутат Чепа назвал дипломатическим решение США не обкладывать пошлинами товары из РФ.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зимбабве решила отменить все пошлины на американские товары.

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