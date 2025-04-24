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В Германии раскрыли причину интереса Трампа к России

Spiegel: Россия может предложить Трампу гораздо больше, чем Украина
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Kevin Lamarque/Reuters

Россия может предложить президенту США Дональду Трампу намного больше, чем Украина. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

В публикации отмечается, что «Украина может говорить только об Украине», а Кремль — обо всем.

Издание подчеркивает, что российская сторона может обсудить с Трампом множество вопросов. Например, Китай и Ближний Восток или нефть в Арктике и ядерную программу Ирана. При этом Кремль всегда будет стараться показывать «политические и деловые перспективы», говорится в публикации.

До этого Трамп во время общения с журналистами заявил, что Россия готова к «сделке» по Украине.

Накануне Трамп назвал Зеленского «человеком без карт для игры», а ситуацию на Украине — «плачевной». Он подчеркнул, что политик потеряет страну, если продолжит военный конфликт и не пойдет на уступки. Республиканец также задался вопросом, почему ВСУ не сражались за Крым весной 2014 года, если Киеву «так нужен российский полуостров». Он также сообщил, что «никто не просит украинского президента признать Крым территорией России».

Ранее в Кремле рассказали о будущей встрече Путина и Трампа.

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