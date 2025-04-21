В Крыму рассказали, как США будут признавать новые российские регионы

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил «Газете.Ru», что признание Крыма российским со стороны Соединенных Штатов откроет путь для признания российского статуса и за новыми регионами.

«Если признают нас — обязательно распространят признание и на новые российские регионы. Они возвращались в Россию крымским путем, во многом копируя наш опыт. Конечно, для осуществления этого процесса нужно время. Но если сделают первый шаг, то рано или поздно вынуждены будут пройти весь путь», — сказал Константинов.

Он добавил, что признание Вашингтоном российского статуса Крыма — очень важный для крымчан в нравственном аспекте акт.

«Под возвращение Крыма была подведена мощнейшая правовая база. Мы старались все сделать максимально по закону. Украина за восемь лет фактически не делала никаких попыток вернуть Крым, понимая, что крымчане этого категорически не допустят. Да и в мире нет никаких сомнений в нашем выборе. Потому они на нас и давят санкциями двенадцатый год подряд. Что это, если не признание того факта, что, возвращаясь в Россию, крымчане приняли осознанное решение, которому остаются верны», — пояснил Константинов.

Впервые о том, что администрация Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, несколько дней назад сообщило агентство Bloomberg.

Ранее советник офиса Зеленского прокомментировал обсуждение признания Крыма на переговорах с США.