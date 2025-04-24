Трамп прокомментировал свое взаимодействие с Зеленским

Трамп заявил, что с Зеленским куда сложнее иметь дело, чем он думал изначально

Президент США Дональд Трамп заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским иметь дело куда сложнее, чем он думал изначально. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что пока ему сложнее работать с Зеленским, чем он предполагал, «но это нормально».

22 апреля газета The Washington Post писала, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью России в рамках урегулирования.

23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что настало время России и Украине принять предложения Вашингтона по урегулированию конфликта. В противном случае политик пригрозил, что США выйдут из переговорного процесса.

Вэнс отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, американские власти считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения РФ и Украине необходимо пойти на территориальные уступки. В том числе Киеву придется признать Крым российским.

Ранее Зеленскому предрекли ухудшение условий соглашения по Украине.