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В Белом доме обратились к Европе с призывом по конфликту на Украине

Белый дом: Европа должна делать больше для достижения мира на Украине
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна делать больше для достижения мира на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп всегда утверждает, что государствам Европы необходимо прикладывать больше усилий для завершения российско-украинского конфликта, подчеркнула пресс-секретарь.

По словам Левитт, президент США давал это понять как в частном порядке, так и публично, когда европейские лидеры посещали Белый дом.

До этого сообщалось, что украинские чиновники опасаются, что Трамп может обвинить Киев в срыве мирных переговоров и прекратить военную помощь.

18 апреля Трамп допустил, что Вашингтон может прекратить оказывать военную поддержку Киеву. В то же время хозяин Белого дома назвал хорошими шансы на урегулирование конфликта.

22 апреля депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что поражение украинских войск в конфликте с РФ является вопросом времени. Он отметил, что в случае отказа США и дальше снабжать Украину боеприпасами и техникой армия страны столкнется с нехваткой вооружений уже в мае.

Ранее в США оценили возможность признания юрисдикции РФ над Крымским полуостровом.

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Переговоры о мире на Украине
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