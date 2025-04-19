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В США допустили, что Белый дом признает Крым российским

CNN: администрация Трампа может признать Крым российским
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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Администрация президента США Дональда Трампа может признать Крым российским. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Пока никаких комментариев от Киева не поступало, но предположение о том, что США могут признать контроль России над Крымом, вряд ли будет встречено с одобрением», — говорится в материале.

По данным телеканала, США могут принять подобное решение в рамках предложения по урегулированию конфликта на Украине. Инициатива также может включать в себя прекращение огня вдоль линии боевого соприкосновения, отметили журналисты.

Утром 19 апреля депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик назвал «пробным шаром» сообщение о готовности США признать российскую юрисдикцию над Крымским полуостровом. По его мнению, в настоящее время Вашингтон тестирует западные страны с помощью «провокационных заявлений».

Ранее в Раде ответили на слухи о готовности США признать новые территории и Крым российскими.

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