В США допустили, что Белый дом признает Крым российским

Администрация президента США Дональда Трампа может признать Крым российским. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Пока никаких комментариев от Киева не поступало, но предположение о том, что США могут признать контроль России над Крымом, вряд ли будет встречено с одобрением», — говорится в материале.

По данным телеканала, США могут принять подобное решение в рамках предложения по урегулированию конфликта на Украине. Инициатива также может включать в себя прекращение огня вдоль линии боевого соприкосновения, отметили журналисты.

Утром 19 апреля депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик назвал «пробным шаром» сообщение о готовности США признать российскую юрисдикцию над Крымским полуостровом. По его мнению, в настоящее время Вашингтон тестирует западные страны с помощью «провокационных заявлений».

Ранее в Раде ответили на слухи о готовности США признать новые территории и Крым российскими.